年間58本ペースと驚異的な勢いで打ちまくっている村上(C)Getty Images和製大砲が止まらない。現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。4-1と3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック甘く入った球を一振りで仕留めた。相手先発の左腕ジェフリー・スプ