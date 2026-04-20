東京都内の公立小学校で女子児童の下着を盗撮したとして、教諭の男が逮捕されました。警視庁によりますと、都内の公立小学校教諭の若松晃司郎容疑者は去年、勤務する小学校の教室内で、当時8歳の女子児童のスカートの中にスマホを差し向け、下着を盗撮した疑いが持たれています。若松容疑者は教室の掃除をしている児童を盗撮したとみられ、調べに対し容疑を認めているということです。また、「17年前から盗撮をするようになり、ス