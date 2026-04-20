熊本県南小国町の小学生が「羊の毛刈り」を体験しました。 【写真を見る】衣替えのお手伝いおそるおそるバリカンを手にして…小学生が羊の「毛刈り」体験 トラックから降ろされる羊たち。 熊本県南小国町の りんどうヶ丘小学校で行われた毛刈りの体験会は、地元で羊を飼育している人たちが、動物との触れ合いや阿蘇の草原の大切さを知ってもらおうと毎年行っています。 毛刈りにチャレンジした1～2年生の児童たちは