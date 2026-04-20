演歌歌手の田川寿美が２０日、東京・上野の摩利支天徳大寺で、２２日リリースのデビュー３５周年記念曲「いのち陽炎」のヒット祈願イベントを行った。新曲にちなみ、陽炎を神格化した守護神「摩利支天」をまつっている同所に歌唱奉納した。近年は歌謡曲路線で走っていたが、デビュー３５周年の節目に自身の原点である演歌楽曲に回帰。新曲「いのち陽炎」は、これまでの恋愛を振り返りながら、新たな愛を感じている女性を陽炎と