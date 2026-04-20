◇セ・リーグ巨人・則本―中日・金丸（長野）DeNA・深沢―阪神・才木（横浜）広島・森下―ヤクルト・吉村（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・達―楽天・荘司（エスコンフィールド北海道）西武・隅田―ソフトバンク・スチュワート（ベルーナドーム）ロッテ・ジャクソン―オリックス・田嶋（ZOZOマリンスタジアム）