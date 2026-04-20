畑芽育、志田未来出演のＡＢＣ・テレビ朝日系ドラマ「エラー」第２話が１９日に放送された。大迫未央（志田未来）が母美郷（榊原郁恵）の転落の巻き添えとなった近藤宏（原田龍二）の病室に見舞いに。一時目を覚ました近藤宏が、転落前の美郷と一緒に屋上にもう１人、誰かいたと証言したが、妻の近藤紗枝の態度は変わらず、冷たく追い返し…ラストで衝撃の展開。演じているのは菊川怜。第１話でも病室場面で登場していた。