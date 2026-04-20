SKE48野村実代（23）が20日までに自身のXを更新。握手会のオフショットを投稿した。「トーク＆握手会ありがとうございました沢山の写真集おめでとう嬉しかった…！みんなの事が今日も大好きです！お人形さんみたいなお洋服着たよ〜」という文章とともに、ツインテールの髪型にピンク色のセットアップの甘いコーデの写真を掲載。168センチの長身で、足の長さ、スタイルの良さが際立つカットにファンからは「あまりにもキュート」