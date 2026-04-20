高齢者が必要な栄養素を摂取するために、おすすめの食材は何か。管理栄養士の森由香子さんは「若さと健康を保つためにはたんぱく質を積極的にとるべきだが、60歳になると食が細くなり歯が悪い人も増え、肉や魚を敬遠するようになりがちだ。そこで、高齢者のたんぱく質のチョイ足しにおすすめの食材がある」という――。※本稿は、森由香子『60歳から食事を変えなさい』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com