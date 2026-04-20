お笑いタレントのキム・ジユが、衝撃的な自宅の状態と率直な衛生習慣を公開し、注目を集めた。4月19日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、モデルのハン・ヘジン、お笑いタレントのオム・ジユンがキム・ジユの自宅を訪れる様子が描かれた。【写真】韓国女優、カビが生えたワンルーム公開この日、訪問前からオム・ジユンは「ジユお姉さんの家は汚いことで有名だ」と暴露したが、キム・ジユは「