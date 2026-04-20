ガールズグループ・モーニング娘。出身の高橋愛が、K-POPアイドルのいとこと再会した。去る4月19日、高橋愛は自身のインスタグラムを更新。【写真】高橋愛、いとこNCT WISH・リクと2SHOTキャプションには、「リアル天使たち 素敵で可愛くて面白い最高のWISHのみんな、最高の最終（公演）でした」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、高橋愛が、同日ソウル・KSPO DOMEで開催されたボーイズグループNCT W