【モデルプレス＝2026/04/20】TBSアナウンサーの近藤夏子が4月19日、自身のInstagramを更新。ハイライトを入れた新しいヘアスタイルを披露した。【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「おしゃれで素敵」明るめヘア◆近藤夏子アナ、新ヘア公開近藤アナは「染めた かなり明るいです！外だともっと明るいのが分かる 嬉しい〜！ハイライト入れまくりです！」とヘアチェンジを報告。ハイライトを入れ、おでこを出した肩までのボブヘアを披露