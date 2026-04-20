カフェ･ド･クリエは、新作ドリンク「ソルベージュ爽快チョコミント」を、2026年4月28日から全国の店舗で発売する。近年は夏日を記録する時期が年々早まり、春先から暑さを感じる日も増えている。そこで、例年より一足早くチョコミントドリンクを発売することにした。2014年から毎年販売しているチョコミントシリーズの歴史の中で、最も早い発売だという。【「ソルベージュ爽快チョコミント」の画像はこちら】昨年比1.5倍のミント感