2026年4月16日に登場した「Claude Opus 4.7」ではトークナイザーにも変更が施されており、前世代モデルと比べてトークン消費量が増えたという報告が相次いでいます。そんなClaude Opus 4.7とClaude Opus 4.6のトークン消費量を比較できるウェブサイトが「Tokenomics」で、同じプロンプトを入力した際の消費トークンの違いを確かめることができます。Tokenomics - Anthropic Token Cost Calculatorhttps://tokens.billchambers.me/C