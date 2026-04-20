北朝鮮当局が党幹部に対し、毎週金曜日に行われる「科学技術学習」への参加を事実上義務化し、出欠管理や人事評価と連動させる形で統制を強化していると、米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）が20日に伝えた。急速に進む科学技術への対応力を幹部に求める一方、学習を通じた統制手段としての側面も浮かび上がっている。平安北道の住民は18日、RFAに対し「当局は最近、『金曜・科学技術学習』に対する監督と統制を一段と強めて