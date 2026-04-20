2026年4月7日、天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が東京・元赤坂の赤坂御苑で開催された。各界の功労者、約1400人が招待され、同日に引退を表明した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手も出席した。【写真】佳子さまの赤いドレスの全身姿を見る。ほか「りくりゅうペア」と懇談される姿なども。秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまも出席され、りくりゅうペアと歓談された際には「心に残る素敵な演技でした。特にショ