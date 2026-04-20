女子テニスの元世界ランキング１位で、「ロシアの妖精」と人気を集めたマリア・シャラポワさんの近影が反響を呼んでいる。自然科学分野で画期的な成果をあげた研究者へ贈る「ブレークスルー賞」の授賞式に参加したシャラポワさんは、２０日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日の前夜、私は科学の飛躍的な進歩による最も素晴らしい成果を祝うことができました。それに、髪を切ってもらったので、今のところ最高に気分が