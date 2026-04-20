京都府南丹市で行方不明となっていた安達結希くん（11）の遺体が発見された事件。京都府警は4月16日、父親の安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。安達容疑者は容疑を認め、殺害についても「衝動的に首を絞めて殺してしまった」と話しているという。【写真を見る】防犯カメラに映っていた安達容疑者、“不可解なビラ配り、”卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」全国紙社会部記者が解説する。「安達容疑者は、