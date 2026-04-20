ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は5月8日から6月21日まで、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」を開催する。【画像】大阪・関西万博で行われたグリーティング・ショー「母の日」や「父の日」があり、感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは