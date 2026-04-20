プロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）が20日までに、自身のXを更新。“スイカ頭”で出川哲朗との2ショットを公開した。【写真】「似合ってますよ」“スイカ頭”で芸人との2ショットを公開した岡田紗佳岡田は「やばいよやばいよ」と、スイカの絵文字とともに投稿。スイカのヘルメットをかぶって出川と笑顔の2ショットを公開した。この投稿には「似合ってますよ」「私も一緒に走りたいわ」などの反響が寄せられている。