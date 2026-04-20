東京・新宿区の質店で起きた強盗未遂事件で逮捕された男3人が、同じ日に葛飾区の質店で強盗をしたとして警視庁に再逮捕されました。強盗と住居侵入の疑いで再逮捕されたのは、いずれも職業不詳の田島直季容疑者（27）と石澤黎力容疑者（21）、日吉翔也容疑者（21）の3人です。田島容疑者らは先月10日未明、葛飾区の店舗兼住宅に侵入し、75歳の男性を「金を出せ」などと脅迫したうえ、現金およそ115万円などを奪った疑いがもたれて