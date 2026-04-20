4月の自民党大会で高市総理は、憲法改正について「改正の発議に、なんとかめどが立ったと言える状態で来年（2027年）の党大会を迎えたい」と述べ、改憲実現に向けた強い決意を述べた。先立つ1月の衆議院解散の決断表明会見では「これから半年近くに及ぶ国会で、“国論を二分するような”大胆な政策、改革にも、批判を恐れることなく果敢に挑戦していくためには、どうしても政治の安定も必要だが、国民の皆様の信任も必要だ」とも訴