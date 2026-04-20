京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親のスマートフォンに、「遺体を遺棄する方法」を検索した履歴が残っていたことが分かりました。中継です。死体遺棄の疑いで逮捕された安達優季容疑者の自宅からおよそ2キロの公衆トイレの前にいます。先週土曜、こちらで警察による鑑識活動が行われ、このあたりにはテントやブルーシートが張られていました。安達容疑者は、遺体を複数箇所に移動させていたとみられてい