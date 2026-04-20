声優の高橋広樹が20日、Xを更新。事務所退所を報告した。高橋は「ご報告この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。私・高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B−Boxを2026年4月20日をもって離れ、今後もそのマネージャーと共にやっていくことにさせて頂きました」と事務所退所を発表した。続けて「B−Boxに所属させて頂いてから1年2ケ月という短い期間での決断となりましたが、これまで