垢抜けない自分が嫌いでたまらなかった23歳の男性が、自身の外見を変えるためにダイエットを始め、そのビフォーアフター写真をTikTokに投稿したところ、159万回以上の再生回数を記録し、大きな反響を呼んでいます。【写真】ダイエットを続け、激変した現在のりょうさん投稿したのは23歳のりょうさん（@__xwyr_928）。顔のむくみや体型に強いコンプレックスを抱えていたというりょうさんは、食事管理とトレーニングに取り組む