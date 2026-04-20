日産「次期スカイライン」ついに姿を現す!? 伝統継承＆FRセダン継続か2021年6月、某新聞社が報じた「スカイライン開発中止」という記事は、多くのファンに衝撃を与えました。日産の象徴とも言えるモデルの終焉を予感させる内容でしたが、これに対して当時の執行役副社長・星野朝子氏は「そのような意思決定をした事実は一切ございません。日産自動車は決して『スカイライン』を諦めません」と、報道を真っ向から否定したのです