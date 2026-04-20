俳優の内田理央が自身のInstagramを更新し、友人との沖縄旅行の様子を収めた写真を公開した。 参考：『ヤンドク！』『略奪奪婚』『来世ちゃん』内田理央はなぜ“攻めた役”を選び続ける？ 内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました」「ドラマ頑張ったご褒美旅行 笑」「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁあああ」と綴り、二泊三日の旅をまとめた30分のVLOGをYouTubeに公開したことも報告。投稿には10枚の写真が並び、