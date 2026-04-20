札幌市中央区で４月１８日、飲酒運転の車が街路樹などに突っ込み男が逮捕された事故で、ドライブレコーダーが衝突の瞬間を捉えていました。札幌市中央区の中島公園付近を走る車のドライブレコーダーの映像です。突然、１台の黒い乗用車が赤信号を無視して道路を横切りました。乗用車はその後、街路樹などをなぎ倒して止まりました。事故は１８日午前６時すぎ、札幌市中央区南１０条西３丁目の路上で起きま