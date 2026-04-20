札幌市中央区で飲食店が燃える火事がありました。ガスコンロから出火したとみられていて、けが人はいませんでした。火事があったのは、札幌市中央区南５条西２４丁目にある３階建てビルの１階の飲食店です。４月２０日午後０時半ごろ、店員から「ガスコンロから出火した」と消防に通報がありました。火はおよそ４０分後にほぼ消し止められましたが、飲食店の内部を焼きました。警察によりますと、当時店は営業中で、従業員２人と客