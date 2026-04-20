お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が18日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。自身の告白に共演者が驚く場面があった。この日、番組ロケは阪神甲子園球場前からスタート。岩尾が「僕はちっちゃい頃、めっちゃ阪神ファンで」と切り出し、「あの有名なバース、岡田、掛布…」と話したところで、ゲスト出演した「チュートリアル」徳井義実は「バックスクリーン3連発」と引き取った。そして岩