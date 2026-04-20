不動産経済研究所が20日発表した近畿2府4県における2025年度の新築マンション1戸当たりの平均価格は、前年度に比べて7.0％高い5418万円だった。6年連続の上昇で、1991年度（5464万円）以来の高値となった。資材費や人件費など工事費の高騰が影響した。発売戸数は、8.2％増の1万7002戸だった。地域別では大阪市が27.3％増の5949戸、京都市が17.7％増の2306戸だった一方、神戸市は26.8％減の1651戸にとどまった。同時に公表し