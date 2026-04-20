阪神は２０日、伊原陵人投手の出場選手登録を抹消した。伊原は１９日の中日戦（甲子園）に先発し、初回、二回と失点。二回は１死しか取れず、緊急降板した。試合後、球団は「腰部の張り」と説明。今季２勝を挙げているが先発ローテから離脱となった。伊原は１９日の試合後に「逆転してもらったのに、こういう形になってしまって、申し訳ない」と話していた。