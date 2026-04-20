ロックバンド、GLAYのギタリスト、TAKURO（54）が20日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。最近「エゴサーチがしづらくなった」と明かした。TAKUROはゲストとして紹介されると「皆さんこんにちは。『じゃない方』のTAKUROです。GLAYから来ました」と丁寧にあいさつ。土屋伸之が「じゃない方になっちゃったんですか」と笑うと、「残念ながら。今まで結構シェアを握ってたんだけど、去年12月に陥