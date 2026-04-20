【PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2】 6月中旬 発売予定 価格：8,778円 コロンバスサークルは、周辺機器「PSP(2000/3000)用HDMIコンバーターV2」を6月中旬に発売する。価格は8,778円。 本商品はポータブルゲーム機「PSP」本体に対応した「映像出力変換コンバーター」。対応モデルは「PSP-2000」、「PSP-3000」。PSP