ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は２０、準優勝戦が行われた。桑原悠（３８＝長崎）は１０Ｒ、２コースからジカまくりで白星を奪取。優出一番乗りを果たした。相棒１８号機に「前検、初日はもう少しだったけど、うまく調整ができていると思う。準優は回り過ぎで少しズレていた。ズレると乗り味に影響があるけど、足は変わらない。出足は人並みだけど、行き足から伸びがいい」と仕上がりは上々。