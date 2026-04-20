専門メディア「ドジャースネーション」は１９日（日本時間２０日）、「パドレスのオーナーシップ売却がドジャースに及ぼす影響」との記事を配信した。記事は「最大の地区ライバルであるパドレスが３９億ドル（約６１９３億円）で売却された。これはＭＬＢ球団の売却価格としては過去最高額である」と投資会社クリアレイク・キャピタルの創業者ホセ・Ｅ・フェリシアーノ氏とその妻クワンザ・ジョーンズ氏による買収の成立を伝