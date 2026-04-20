JR九州によりますと、きょう20日午後2時ごろ、鹿児島本線の薩摩松元駅(鹿児島市)で、運転士が線路の架線に竹が倒れかかっているのを見つけました。 竹の撤去のため、鹿児島本線は、伊集院駅から鹿児島中央駅に向かう下り線で運転を見合わせていましたが、午後3時20分に再開しました。 この影響で、鹿児島本線は普通列車5本に運休または遅れが発生し、およそ400人に影響が出ました。 ・ ・ ・