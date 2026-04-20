ＳＮＳで持ち掛けられた架空の投資話を信じた女性が約2カ月の間に4800万円余りをだまし取られました。 警察によりますと今年1月、岐阜県大垣市に住む50代の女性はインスタグラムで、投資に関する投稿にあったＬＩＮＥのＵＲＬにアクセスしました。 そこで、「資産運用会社の社長兼ＣＥＯ」を名乗る人物らから投資話を持ち掛けられました。 その後、指示されるまま今年2月中旬から4月上旬までに8回にわたって指定