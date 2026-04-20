【モデルプレス＝2026/04/20】モデルの森絵梨佳が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子に作った弁当を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「アイディアすごい」食欲ない小3息子のためのうどん弁当◆森絵梨佳、体調不良明けの小学生息子に作った弁当公開森は「本日の小学生弁当」とし、うどんとぶどうが詰められた弁当を公開。「先週体調崩し、食欲がないので、少なめです。たべてくるかなぁ」と説明した。