中東情勢受けて、朝に有事のドル買いも、動き続かず＝東京為替概況 中東情勢を受けて、週明けは「有事のドル買い」が優勢となって始まった。先週末にイランがホルムズ海峡の封鎖解除を発表したことで、いったんドル売りが一気に進む展開となったが、その後は週末を前に調整が入って週の取引を終えていた。しかしその後、米国がイランの港湾封鎖を継続し、イラン船舶の拿捕を発表したことなどを受けて、イランがホルムズ海峡の