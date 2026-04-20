ユーロドルとポンドドルはＮＹカット・オプションにらんで動きにくいか＝ロンドン為替 本日ＮＹカットでユーロドルは1.1750に２６億ユーロ、ポンドドルは1.3500に１０億ポンドと、大規模な期限設定が観測されている。設定水準を向けた引き寄せ効果が想定され、比較的狭いレンジ取引が続く可能性が指摘される。一方、ドル円に関しては160.00と上方に乖離した水準設定となっており、引き寄せ効果は限定的とみ