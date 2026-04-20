オリックスは２０日、５月４日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で、鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだ「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」を開催すると発表した。この日の試合は鳥取県がゲームスポンサーで、平井伸治鳥取県知事や県にゆかりのあるゲストが試合前セレモニーに登場。お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（まひるが大山町出身）の２人によるセレモニアルピッチ、タレントの上田まりえ（境港市出身