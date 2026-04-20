１日の園田競馬９レースで馬場に入場する際に騎乗馬が転倒し、落馬負傷した小牧太騎手（５８）＝兵庫騎手会＝が２１日から実戦に復帰することとなった。右足に力が入らなかったため翌２日以降は騎乗していなかったが、「（右足は）大丈夫」と問題ないことを強調。復帰初日から６鞍に騎乗する。人気馬への騎乗も多く、大暴れが期待される。◆小牧太（こまき・ふとし）１９６７年９月７日、鹿児島県生まれ。５８歳。兵庫競馬所