小澤俊夫さん昔話の研究に取り組んだ口承文芸学者で筑波大名誉教授の小澤俊夫（おざわ・としお）さんが18日、老衰のため川崎市の施設で死去した。96歳。中国生まれ。葬儀は近親者で行う。喪主は長男淳（じゅん）さん。グリム童話を研究し、欧州の口承文芸理論を日本に紹介。国内外の昔話を分析し、1992年から全国各地で「昔ばなし大学」を開講した。98年、川崎市に「小澤昔ばなし研究所」を設立した。季刊誌「子どもと昔話」