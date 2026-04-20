パナソニックHDが開発したiPS細胞の自動作製装置＝20日午後、大阪市内パナソニックホールディングス（HD）は20日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）の作製工程を自動化する装置を開発し、大阪市内の京都大iPS細胞研究財団の施設で報道陣に公開した。細胞作製は熟練者の手作業に頼ってきたが、自動化が実現すればコスト低減や品質安定が期待できる。実証実験を経て2028年度の製品化を目指す。パナHDは財団と連携し、血液から細胞を