日本野球機構（NPB） は、侍ジャパントップチームの井端弘和監督（50）が、契約満了に伴い退任することを発表した。今年3月に行われたWBCでは、大谷翔平（ドジャース）、山本由伸（ドジャース）、村上宗隆（ホワイトソックス）ら、過去最多となる8人のメジャーリーガーを招集して本大会に臨んだが、準々決勝でベネズエラに5−8の逆転負けを喫しベスト8止まり、連覇の夢は叶わなかった。井端監督は「WBC では思うような結果を残せず