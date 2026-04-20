料理研究家の桜井奈々が19日に自身のアメブロを更新。ノープランで訪れた東京ディズニーランドでの新たな発見や、その後の夕食についてつづった。【映像】山田花子「給食と同じ味がする！」息子が絶賛した夕食に反響この日、桜井は「ノープランディズニー！」と、普段はアトラクションメインのためなかなか行かないという場所を訪れたことを報告し「こーんな吊り橋あったり！こーんな景色見られたり！」と写真を公開。「こんな楽し