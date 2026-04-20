◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ロッキーズとドジャースの一戦で観客がグラウンドに乱入するハプニングが起きました。ドジャースが2点を追いかける8回、2アウト1塁からキム・ヘソン選手が第4打席を迎えた場面。突然、観客席から飛び出したファンがグラウンドへ乱入し、レフト方向へ走り出します。キム・ヘソン選手は打席でぼう然。すぐに球場スタッフが追いかけ、強烈なタックルで制圧。連行