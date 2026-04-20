俳優石原良純（64）が20日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。連続出塁記録を51試合とし、ベーブ・ルースと並んだドジャース大谷翔平投手（31）について、「神に近づいてきている」と絶賛した。大谷は19日（日本時間20日）に行われたロッキーズ戦に「1番DH」で出場し、第2打席で適時二塁打を放って連続出塁記録を51試合として、ベーブ・ルースが1923年に記録した自己最長に並んだ。番組では