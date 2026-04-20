4月21日（火）の『徹子の部屋』に、池畑慎之介が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本舞踊の家元で人間国宝の父を持ち、3歳で初舞台を踏んだ池畑。芸歴は半世紀を超え、近年も朝ドラの『おむすび』でスナックのママを演じたり、『下町ロケット』で弁護士役を演じたりと、性別を超えて「役」になりきる変幻自在な活躍を見せている。70代の現在は、耳のトラブルや転倒による怪我など、満身創痍な日々を送っている