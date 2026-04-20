【蔵出しマル秘イラスト】 4月20日 公開 「蔵出しマル秘イラスト」を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月20日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の「蔵出しマル秘イラスト」をサンデーうぇぶりにて公開した。 今回はボツイラスト集を公開。夏祭り回の江口と池沢のイラストなどが、ボツになった理由と共に描かれている。 サンデーうぇぶり「とな